Нижний Новгород, 29 сентября, 2016, 16:21 — ИА Регнум. Прошедшие в Нижнем Новгороде тактико-спасательные учения «Метель — Канатная дорога 2016» выявили серьезные упущения в работе службы безопасности объекта.

Peggy Marco Канатная дорога

Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ФСБ РФ, целью учений была практическая отработка вопросов взаимодействия правоохранительных органов с федеральными органами исполнительной власти и другими ведомствами при проведении контртеррористической операции на канатной дороге, соединяющей города Нижний Новгород и Бор.

В рамках учений их участники отрабатывали действия по обезвреживанию взрывного устройства, спасению людей на высоте и на воде в случае возможного падения кабинки канатной дороги в воду. Учения проходили в течении двух недель и выявили проблемы в антитеррористической защищенности канатной дороги, сообщили в ФСБ РФ.

Как сообщает NN.ru, в ходе учений террористам, в роли которых выступили сотрудники ФСБ, без проблем удалось заминировать канатную дорогу, соединяющую Нижний Новгород и Бор.

По легенде учений, одна группа террористов проникла в кабинку канатной дороги под видом туристов. Перебравшись с одного берега на другой, террористы оставили на сидении в кабинке портфель, а под сидение прикрепили «мину».

Обнаруживший бесхозный портфель охранник просто унес его к себе в служебное помещение без досмотра. Тревоги не объявлялось, работа канатной дороги не блокировалась, специалистов экстренных служб никто не вызывал.

Взрывное устройство под сидением так и осталось незамеченным.

Тем временем еще одна группа террористов на лодке смогла подойти к опоре канатной дороги и заложить там взрывное устройство. Никаких систем видеослежения у охраны не оказалось.

Силовики считают, что выявленные нарушения являются свидетельством того, что учения прошли успешно. Чего нельзя сказать о руководстве канатной дороги. В ближайшее время этому предприятию должно поступить предписание о незамедлительном устранении всех выявленных нарушений.