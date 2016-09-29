Ярославль, 29 сентября, 2016, 14:09 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля выступила с инициативой создания интерактивного портала для оперативного получения информации и решения проблем в сфере городского хозяйства Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии, новый сайт станет площадкой для жалоб, обращений и предложений по вопросам городской среды.

Страница сайта портала «Активный гражданин»

Ранее администрация города проинформировала ярославцев о возможности направлять жалобы и обращения на специально созданный сайт и.о. мэра Ярославля Владимира Слепцова и на электронную почту главы города. Новый же сайт будет иметь интерактивный характер — проект предполагает оперативную реакцию на текущие проблемы, которые можно устранить в считанные дни.

«Аналогичный опыт сотрудничества власти и жителей уже доказал свою эффективность. В Москве успешно работает портал «Активный гражданин», в Подмосковье сервис «Добродел» помог решить тысячи проблем. Срок рассмотрения жалоб и обращений в рамках этого проекта составляет не более восьми дней», — отмечается в официальном сообщении мэрии Ярославля.

Как заявляет мэрия, разработка интернет-портала уже началась. Принять участие в этом процессе могут все желающие ярославцы. Собственно, от горожан руководство города ждет идей относительно названия нового сайта. Оно должно быть простым, лаконичным, выражать суть и цель проекта. Сбор предложений продлится до 5 октября.