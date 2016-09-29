Минск, 29 сентября, 2016, 14:08 — ИА Регнум.



Анна Красноперова Инвестиции

Белоруссии необходимо обеспечить качественный и оперативный переход от иностранных кредитов к прямым инвестициям. Об этом 29 сентября в Минске заявил председатель Совмина Белоруссии Андрей Кобяков на открытии форума «Расширяя горизонты: инвестиции, финансы, развитие»."Белоруссия последовательно переходит на новый уровень взаимодействия с международными финансовыми институтами. Совместными усилиями мы вырабатываем и реализуем меры структурной политики в экономике и финансах. Они используются при подготовке программных документов страны на ближайшую и среднесрочную перспективу», — заявил Кобяков. По мнению Кобякова, сообщает пресс-служба Совмина Белоруссии, в республике создана хорошая законодательная база для привлечения иностранных инвестиций и «Белоруссия готова перенимать лучшие мировые практики и гарантировать их качественное выполнение». Тем не менее, он признал, что официальный Минск не получил тот приток иностранных инвестиций, на который рассчитывал.

«Не последнюю роль здесь играет недостаточная информированность инвесторов об имеющихся в Белоруссии потенциальных возможностях. Мы целенаправленно работаем над преодолением этих недостатков. Мы организовали ряд крупных мероприятий в Нью-Йорке, Лондоне, Вене. Сегодняшний форум продолжает перечень этих мероприятий», — пояснил глава правительства.

«Перед нами стоит задача обеспечить качественный и по возможности оперативный переход от преобладающего привлечения иностранных кредитных ресурсов к полноценному притоку прямых иностранных инвестиций в различные сферы национальной экономики. Для этого нам необходимо в большей степени ориентировать инвестиционную политику на конкретных инвесторов, хорошо представлять себе их ожидания и возможные опасения», — сообщил он.

Форум проходит в Минске 29−30 сентября. Организаторы намерены в формате открытого диалога между представителями государственных органов Белоруссии, международных финансовых институтов, иностранных инвесторов, белорусского бизнеса и экспертного сообщества обсудить актуальные аспекты инвестиционного сотрудничества, а также привлечь внимание потенциальных инвесторов. В ходе мероприятия эксперты обсуждают стратегии привлечения иностранных инвестиций в Белоруссию, перспективы инвестиционного сотрудничества с финансовыми институтами ЕС, ЕАЭС и КНР, а также возможности для привлечения к участию в реализации проектов американских инвесторов и другие актуальные вопросы.

«Предполагается выработать дорожную карту, которая задаст основные направления согласованных действий по улучшению институциональной среды для расширения возможностей по привлечению инвестиций и финансирования, что поспособствует развитию государственного и частного сектора белорусской экономики», — проинформировали в правительстве Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, тем временем Александр Лукашенко в Пекине пытается заинтересовать китайских инвесторов во вложениях в Белоруссию. По итогам его визита ожидается подписание около 30 различных документов о сотрудничестве в различных сферах. Представители делового сообщества Белоруссии скептически оценивают эффективность подобных переговоров, указывая на необходимость радикального улучшения бизнес-климата в республике.