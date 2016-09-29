Москва, 29 сентября, 2016, 17:14 — ИА Регнум. Потерявший во «Внешэкономбанке» все свои сбережения москвич Константин Монахов попытался отстоять своё конституционное право, и потребовал возмещения убытков от Центробанка РФ, поскольку, по словам истца, именно при бездействии Центрального банка РФ из «Внешпромбанка» был выведен большой объем средств физических и юридических лиц, чего не случилось бы при должном исполнении своих обязанностей Банком России. На состоявшихся 28 сентября в Пресненском райсуде Москвы судебном заседании, Монахову было отказано в удовлетворении его требований, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Я не увидел в действиях ЦБ, кроме информирования «Внешпромбанка», каких-либо иных мер воздействия, а этого недостаточно, поскольку Банк России имеет и другие возможности влиять на исправление ситуации», — подчеркнул Монахов.

Суть конфликта сводится к следующему. Истец твердо убежден, что согласно Конституции Российской Федерации и законам, регламентирующим деятельность Центробанка, последний имел все возможности предотвратить вывод денег вкладчиков из банка, что соответственно повлекло бы более значительный размер компенсации пострадавшим.

Данную позицию также отстаивает представитель истца Моисей Гельман, убежденный в том, что: Согласно п. 1 ст. 35 Конституции РФ право частной собственности охраняется законом, и согласно п. 3 этой же статьи 35 никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Поэтому одной из основных целей выявления и предотвращения конфликтов интересов банков и их клиентов посредством надзора за банковской деятельностью и операциями в национальной платежной системе является сохранение средств клиентов банков — физических и юридических лиц. Для чего у ЦБ РФ имеются все возможности, а именно законодательные, технические, административные и организационные.

Ведь именно ЦБ РФ устанавливает правила расчетов в Российской Федерации, осуществляет надзор и наблюдение в национальной платежной системе, устанавливает правила проведения банковских операций, осуществляет банковский надзор. Хотя бы то, что активы «Внешпромбанка» находились на корсчетах ЦБ, а, следовательно, и расчеты проводились через них же. Что давало возможность Центробанку вовремя пресечь возможные махинации владельцев «Внешпромбанка».

Гельман также представил доказательства того, что ЦБ длительное время было известно о фальсификации отчетности в банке. Кроме того, в каждом коммерческом банке имеются представители ЦБ, наделенные поистине неограниченными правами, такими как присутствие на советах директоров и выемка любых документов организации. А если учесть и то, что благодаря програмно-техническим средствам Банк России в любой момент может заблокировать все движения на счетах любого коммерческого банка, то, как приходит к заключению эксперт, можно сделать вывод, что Центробанк не препятствовал выводу активов из «Внешпромбанка».

«Сам приказ об отзыве лицензии, подписанный председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной, является доказательством того, что Центробанк не предпринимал никаких действий, чтобы предотвратить вывод активов из «Внешпромбанка», — отметил эксперт.

Подробнее о деятельности ЦБ РФ читайте здесь: Массовое банкротство банков — сговор или некомпетентность руководства ЦБ?

Стоит отметить также и то, что данные доводы не произвели ни малейшего влияния на представителя ЦБ, который, снимая с регулятора всяческую ответственность, однозначно заявил, что ЦБ не является стороной взаимоотношений коммерческих банков и вкладчиков, а, следовательно, за риски последних ответственности не несет. Видимо, при этом забывая, что Центробанк, являясь регулятором рынка, наделен всеми юридическими правами и техническими возможностями препятствовать махинациям недобросовестных банкиров со средствами вкладчиков.

«Банк России не является стороной банковского вклада, заключенного истцом с «Внешпромбанком», и в соответствии со статьей 79 о ЦБ РФ, Банк России не отвечает по обязательствам кредитных организаций. Таким образом, у истца отсутствуют основания требовать исполнения обязательств Банком России», — заявил представитель ЦБ.

Также, по всей видимости, апелляции к Конституции РФ и закону о деятельности Центрального банка Российской федерации не убедили и Пресненский районный суд, судья которого Анна Карпова отказала Константину Монахову в удовлетворении претензий, на возмещение со стороны Центробанка всей потерянной истцом во «Внешпромбанке» суммы вклада. Более подробно с аргументацией судьи Анны Карповой, отказавшей в иске Константину Монахову, ИА REGNUM ознакомит читателей после того, как будет официально оглашена мотивировочная часть решения суда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Константин Монахов прежде чем обратиться в суд, направлял запрос в Совфед, с просьбой разобраться почему Центробанк не выполнял предписанных ему функций надзора за деятельностью кредитных организаций и сохранения тем самым средств их клиентов. Сенаторы перепоручили разобраться в жалобе тем, на кого собственно и жаловался Монахов.

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