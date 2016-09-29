Лейпциг, Германия, 29 сентября, 2016, 14:03 — ИА Регнум. В Лейпциге из открытых вольеров зоопарка сбежали два льва, сообщает газета LeipzigerVolkszeitung.

pixabay.com Львы

Зоопарк закрыт для посетителей, поскольку два полуторагодовалых льва-самца Майо и Мотсхегетси находятся на его территории. Сотрудники зоопарка утверждают, что выбраться в город они не могли.

В настоящее время ведется поиск животных. Как они смогли покинуть свои вольеры, в которых львов поселили несколько дней назад, не уточняется.