Гороховец, Владимирская область, 29 сентября, 2016, 14:00 — ИА Регнум. Министерство культуры в 2019 году предложит внести город Гороховец (Владимирская область) в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас министерство совместно с администрацией региона готовят необходимые документы.

Владимир Дворцевой Гороховец

«Сейчас мы заявились на работу по подготовке досье Гороховца Владимирской области и планируем в 2019 году составить номинационное досье и презентовать его в центр всемирного наследия для включения города Гороховца в список всемирного наследия», — цитирует РИА «Новости» главу департамента охраны культурного наследия Минкультуры Владимира Цветнова.

Гороховец — один из старейших городов России. На территории Гороховецкого района находится 180 объектов культурного наследия. В самом городе сохранились семь построек, возведенных в 17 веке.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Гороховец отметит 850-летие. Планируется, что к этому времени будет проведена реставрация памятников, разработаны новые туристические маршруты, а также обновлена городская инфраструктура.

Читайте об этом: Владимирский Гороховец может войти в список всемирного наследия ЮНЕСКО