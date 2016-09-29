Томск, 29 сентября, 2016, 13:59 — ИА Регнум. По факту госпитализации 20 воспитанников областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Кадетской школы-интерната «Северский кадетский корпус» в Томской области проводится доследственная проверка. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Томской области.

Василий Верещагин. В госпитале. 1901

«28 сентября в ЗАТО Северск 20 несовершеннолетних воспитанников ОГБОУ «Северский кадетский корпус» были госпитализированы в инфекционное отделение СибФНКЦ ФМБА России с жалобами на боли в животе и высокую температуру», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, молодые люди находятся в состоянии средней степени тяжести.

В настоящее время специалисты проводят эпидемиологическое расследование.