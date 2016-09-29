Самара, 29 сентября, 2016, 13:58 — ИА Регнум. Расчет новых нормативов производился, исходя из категорий жилых помещений, количества комнат и проживающих, заявили в Министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области, передает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электрический свет

Так для гражданина, одиноко проживающего в однокомнатной квартире, не оборудованной электроплитой, электроотопительным прибором и электронагревателем воды, новый норматив будет равняться 103 кВт/ч в месяц, тогда как прежний составлял 110 кВт/ч в месяц, пояснили в Миненергетики региона.

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Как следует из приказа министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 30.06.2016 №139, например, в многоквартирных домах, общежития квартирного типа, не оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения для 1-х квартир норматив при проживании 1 человека составит 103 кВт·ч в месяц на человека, при проживании 2-х человек — 64, трех — 49, четырех — 49.

Для двухкомнатных квартир при проживании 1 человека — 132 кВт·ч в месяц на человека, для двоих человек — 82, для троих — 63, для четверых — 52. Для 3-х комнатных квартир норматив при проживании 1 человека — 150 кВт·ч в месяц, двух — 93, трех — 72, четверых — 58.

Как сообщало ИА REGNUM, одноставочный тариф на электроэнергию в Самарском регионе с 1 июля 2016 года подорожал и стал стоить 3,67 руб./кВт.ч (ранее 3,44 руб./кВт.ч).

С 1 октября в Самаре подорожает проезд в пассажирском транспорте и тарифы на воду.

Цена билета за наличный расчет и по транспортной карте подорожает на 2 рубля и будет стоить соответственно 25 рублей и 23 рубля. Стоимость поездки по карте школьника и студента подорожает до 16 и 18 рублей соответственно. Безлимитная карта школьника будет стоить 750 рублей в месяц, студента — 950 рублей в месяц. Стоимость безлимитной карты, с помощью которой можно совершать поездки на всех видах транспорта без ограничений, будет составлять 1600 рублей в месяц.

Тарифы на воду в Самаре уже подорожали с 1 июля 2016 года, а с 1 октября они станут еще выше. В Самаре с 1 июля стоимость холодной воды из крана выросла с 22,73 руб/куб м до 24,63, водоотведение — с 10,18 руб/куб м до 11,33. При этом, население еще оплачивает общедомовые нужды, эти расценки тоже станут выше. С 1 октября тариф на питьевую воду вырастет на этот раз на 1,54 руб/куб м, а на водоотведение — на 2,07 руб/куб м.