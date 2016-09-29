Пермь, 29 сентября, 2016, 13:58 — ИА Регнум. На первом заседании Законодательного собрания Пермского края, большинством голосов его председателем был избран прежний спикер Валерий Сухих. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Борис Ячменов Валерий Сухих

Первоначально депутаты голосовали лишь за двух кандидатов: от «Единой России» Валерия Сухих и от КПРФ Владимира Комоедова. Однако регламентная группа усмотрела в этом нарушение. В результате в список для тайного голосования было внесено пять кандидатур. Кроме Сухих и Комоедова на пост председателя Заксобрания претендовали: от ЛДПР экс-замглавы администрации губернатора Игорь Орлов, от «Справедливой России» — Илья Шулькин. Татьяна Шестакова, избранная от «Единой России», также выдвинула свою кандидатуру. В итоге большинством голосов председателем Законодательного собрания Пермского края вновь избран Валерий Сухих. За него проголосовали 39 депутатов, за Татьяну Шестакову свои голоса отдали 16 депутатов, Владимира Комоедов получил всего два голоса, а Игорь Орлов и Илья Шулькин вовсе голосов не получили.

Накануне, 28 сентября именно кандидатуру Виктора Сухих поддержали 102 (из 126) участника внеочередной конференции регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края.

Необходимо отметить, что через неделю после выборов в интернете появилась аудиозапись лета 2016 года, на которой, предположительно, спикер пермского Законодательного собрания Валерий Сухих заявляет: «Я не люблю Пермь. Я не люблю Пермский край. Я неоднозначно отношусь к России». Издание «Компромат.ру» со ссылкой на источник утверждает, что голос сделавшего громкое заявление принадлежит именно Валерию Сухих.

Сам Сухих через пресс-службу Законодательного собрания заявил, что такого разговора никогда не было, но напрямую общаться с представителями СМИ не захотел.

Подчеркнем, что появление компромата на Валерия Сухих появилось в преддверии первого пленарного заседания краевого парламента, где его должны были утвердить спикером Законодательного собрания.

Теперь можно констатировать, что информационная атака на Валерия Сухих провалилась. Верное партийной дисциплине квалифицированное большинство депутатов от «Единой России», конечно же поддержали своего однопартийца. Тем более, что кандидатура будущего спикера краевого парламента Валерия Сухих была согласована в администрации президента и утверждена на генсовете «Единой России».