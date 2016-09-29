Москва, 29 сентября, 2016, 13:58 — ИА Регнум. Для малого бизнеса рост единого налога на вмененный доход (ЕНВД) в 2017 году составит 4−5%, но формально это нельзя считать повышением налога, речь может идти лишь о разморозке его ежегодной индексации. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября шеф-аналитик ГК TeleTrade Петр Пушкарев, комментируя предложения Минфина увеличить ЕНВД в 2017 году.

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«Ежегодная индексация коэффициента-дефлятора, а значит и суммы налога на вмененный доход на размер инфляции, заложена в законе изначально и происходила ежегодно. Поэтому, если коэффициент на 2017 год будет пересчитан, то формально это нельзя будет считать повышением налога, или изменением налогового законодательства. Год назад было признано правильным сделать исключение, и заморозить коэффициент в связи со сложной экономической ситуацией для малых предприятий, тогда повышение налога на 2016 год не состоялось, и коэффициент был заморожен», — объяснил эксперт.

Сейчас вопрос о разморозке обсуждается вновь, и всё ещё находится на стадии обсуждения — это предложение Минфина, но пока законопроект не согласован с Минэкономразвития, которое, согласно Налоговому кодексу как раз и устанавливает коэффициент-дефлятор, рассказал Пушкарев.

Малые предприятия смогут перенести рост ЕНВД без особых потерь, считает эксперт. «Вряд ли малые предприятия не переживут это повышение, ведь речь идет не о повышении на 4−5%, допустим, выплат с доходов или с оборота бизнеса, а о повышении на те же 4−5% фиксированной суммы ежегодных выплат, которая сама по себе не составляет существенной части оборота предприятий, работающих по упрощенной схеме с ЕНВД: этим предприятиям ЕНВД фактически заменяет выплату всех налогов», — сказал он.

Согласно расчетам Пушкарева, если сумма ЕНВД для магазина площадью 50 квадратных метров условно составляла в 2016 году 300 тысяч рублей, то с новым коэффициентом-дефлятором налог повысится примерно на 15 тыс рублей. «Куда более существенным может оказаться повышение страховых взносов для ИП за счет законодательного увеличения МРОТ. В 2015 году поступления от ЕНВД составили 78,5 млрд рублей — это один из главных источников пополнения не федерального, а муниципальных бюджетов. Соответственно, сумма поступления в местные бюджеты может возрасти примерно на 3,5−4 млрд рублей», — подчеркнул эксперт.

Минфин предлагает с 2017 года возобновить ежегодное увеличение ЕНВД для малого бизнеса. Повышающий коэффициент-дефлятор, от которого зависит величина ЕНВД, в ближайшие 3 года предложено увеличить на 14,7% (в 2017 году — на 5,17%, в 2018 году — на 4,81% и в 2019 году — на 4,09%). До 2016 года ЕНВД ежегодно увеличивался. В 2016 году ни коэффициент, ни сам ЕНВД не повышались. Ранее Госдума продлила действие налога на вмененный доход до 2021 года.