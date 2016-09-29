Ставрополь, 29 сентября, 2016, 13:57 — ИА Регнум.



Либорио Проспери. Лобби Палаты Общин. 1886

В Думе Ставропольского края выбраны главы комитетов и их заместители. Они избраны открытым голосованием 29 сентября на первом заседании регионального парламента нового созыва, передает корреспондент ИА REGNUM.

По итогам голосования председателем комитета по экономическому развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму стал Валерий Назаренко. Заместителем его станет Роман Завязкин.

Комитет по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике возглавит экс-спикер краевого парламента Юрий Белый. Его заместителем выбран Юрий Ходжаев.

Председателем комитета по законодательству, государственному строительству, местному самоуправлению выбрали Светлану Терехову, которая в прошлом созыве Думы возглавляла аналогичный комитет. Иван Якименко избран ее заместителем.

Комитет по социальной и молодежной политике, образованию, науке, культуре и средствам массовой информации возглавит Валентина Муравьева. Ее заместителем стал Артур Насонов.

Комитетом по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям будет руководить Юрий Гонтарь, который возглавлял Думу региона четвертого созыва, в прошлом парламенте он занимал пост заместителя спикера. В нынешнем составе он возглавляет фракцию «Единая Россия». Заместителем Гонтаря станет Петр Марченко, который в прошлом составе думы возглавлял аналогичный комитет Думы.

В комитете по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии председателем избран Иван Богачев. Его заместителем стал Виктор Надеин.

Председателем комитета по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ избран Игорь Андрющенко. Заместителем — Александр Сысоев.

Напомним, сегодня на первом заседании депутатского корпуса края председателем Думы Ставропольского края был избран Геннадий Ягубов («Единая Россия»). Первым заместителем председателя Думы Ставропольского края избран Дмитрий Судавцов («Единая Россия»). На должности заместителей представителя КПРФ Виктора Гончарова и депутата от партии «Справедливая Россия» Александра Кузьмина.

В думе также определен состав всех четырех фракций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 18 сентября в Ставропольском крае был избран по смешанной системе новый состав регионального парламента в составе 50 депутатов. Из них 25 депутатов избрано по единому краевому избирательному округу и 25 — по одномандатным.