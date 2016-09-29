Пекин, 29 сентября, 2016, 13:52 — ИА Регнум. Китай призвал Японию не «играть с огнем» в оспариваемых водах Южно-Китайского моря после заявления Токио о возможном патрулировании спорных территорий совместными американо-японскими силами, сообщает 29 сентября France Press.

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«Желание Японии провести совместное патрулирование или совместные учения в водах, подконтрольных Китаю, походит на игру с огнем. Китайские военные не будут просто сидеть и смотреть», — заявил Ян Юджин на пресс-брифинге Министерства обороны.

Напомним, на протяжении нескольких месяцев премьер-министр Японии Синдзо Абэ подвергал Китай критике за отказ выполнить постановление международного арбитражного суда.

Международный арбитражный суд в Гааге в июле 2016 года постановил, что Китай не имеет исторически сложившегося права на территории Южно-Китайского моря. Китай проигнорировал решение международного суда, не удовлетворившего территориальных претензий Китая.