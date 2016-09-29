Москва, 29 сентября, 2016, 13:51 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам о заседании 29 сентября рабочей группы по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства под председательством Сергея Иванова, по итогам которого подготовлены предложения по исключению возможности давления на бизнес при помощи уголовного преследования.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дело

По его словам, ужесточение ответственности правоохранителей, предлагаемое Кремлем, позволит исключить давление на бизнес путем необоснованного возбуждения дел.

Члены рабочей группы считают, что предлагаемые изменения в законодательство позволят «исключить возможность давления на бизнес с помощью механизма уголовного преследования», следствием чего станет улучшение делового климата в России, сказал Песков.

Пресс-секретарь Путина уточнил, что Сергей Иванов, в настоящее время являющийся специальным представителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, сохранил свое руководство этой рабочей группой.