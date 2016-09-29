Москва, 29 сентября, 2016, 13:47 — ИА Регнум. Четыре российских вуза вошли в сотню лучших учебных заведений мира по версии британского журнала Times Higher Education, который каждый год публикует рейтинги вузов по различным образовательным дисциплинам. Тематические рейтинги THE 2016−2017 годов опубликованы на сайте издания.

Dmitry A. Mottl МГУ

МГУ им. М.В. Ломоносова оказался на 43-й строчке рейтинга по информационным технологиям и на 88-й строчке в рейтинге по искусствам и гуманитарным наукам. 56-ю строку в рейтинге IT занял петербургский Университет ИТМО. Высшая школа экономики оказалась на 83-й позиции среди ста лучших вузов, преподающих бизнес и экономику, а МФТИ занял 78-е место рейтинга по физике.

Составители рейтингов издания дают вузам оценку в соответствии с 13 параметрами из пяти категорий: преподавание, исследования, цитирование, международное взаимодействие, доход от промышленности. Рейтинги ТНЕ обладают занчительным авторитетом в среде образования, наряду с другими системами оценки, такими как британский рейтинг QS и шанхайский ARWU.