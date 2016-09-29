Махачкала, 29 сентября, 2016, 13:47 — ИА Регнум. Народное собрание Дагестана продлило полномочия бизнесмена Сулеймана Керимова на посту члена Совета Федерации, передает 29 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Hlebushek Сулейман Керимов

Парламентарии утвердили Керимова сенатором на своей первой сессии. Кандидатуру бизнесмена рекомендовало дагестанское отделение «Единой России» после того, как он был избран депутатом НС РД шестого созыва от этой партии.

Напомним, сегодня депутаты также выбрали Хизри Шихсаидова спикером парламента республики. Его первым заместителем стал Сайгидахмед Ахмедов.

Как сообщало ИА REGNUM, Сулейман Керимов состоит в Совете Федерации с 2008 года как представитель законодательной власти Республики Дагестан. Исполнительную же власть представляет вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов.

Отметим, на парламентских выборах в Дагестане «Единая Россия» набрала около 89% голосов. Это позволило дагестанскому отделению партии получить девять мандатов в Государственной думе РФ и 72 из 90 мест в Народном собрании республики.