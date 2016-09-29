Курган, 29 сентября, 2016, 13:46 — ИА Регнум. Население четырёх наиболее пострадавших от радиации районов Курганской области, в следствие аварии на ПО «Маяк» в 1957 году, будет обеспечено природным газом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Курганской области.

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На региональную программу по преодолению последствий радиационных аварий в 2017 году будет выделено 34 млн рублей, о чем сегодня было заявлено на правительственной комиссии. На эти деньги жители Катайского и Далматовского будут обеспечены природным газом.

В 2016 году из регионального бюджета на данную программу выделено порядка 25,6 млн рублей. Из них 11 млн руб. будут направлены на строительство межпоселкового газопровода Мишагино — Нечунаево в Каргапольском районе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за аварии на ПО «Маяк», которая произошла в 1957 году, в курганской реке Теча нельзя до сих пор купаться, рыбачить и использовать воду для каких-либо целей по причине ее радиоактивности, заявило в августе этого года региональное управление реабилитации территорий и защиты населения.

Также в курганской Тече нельзя купаться, рыбачить, охотиться, проводить дноуглубительные, взрывные, буровые и другие работы, связанные с изменением дна и берегов водного объекта.

Напомним, что загрязнение реки Теча произошло в результате санкционированного и аварийного сброса жидких радиоактивных отходов реакторов ПО «Маяк». Программные мероприятия по преодолению последствий радиационной аварии на «Маяке» осуществляются в Зауралье с 1992 года. В число загрязненных территорий входит 52 населенных пункта в пяти районах Курганской области: Катайском, Далматовском, Шадринском, Каргапольском, Шатровском и городе Шадринске. Общая площадь загрязнения превысила 3, 2 тыс. кв.м.

Весной этого года региональный Роспотребнадзор отчитался о радиационной безопасности на территории Курганской области. Главным источником гамма-излучения в Зауралье до сих пор является большое количество радионуклидов, накопленных в донных отложениях и почвах затопляемой части поймы реки Теча. В 2015 году на радиоактивные вещества были исследованы пробы почвы, атмосферного воздуха, водопроводной воды. Несоответствия по гигиеническим нормативам в области радиационной безопасности в них не выявлено.