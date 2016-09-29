Севастополь, 29 сентября, 2016, 13:45 — ИА Регнум. Число туристов, посетивших Севастополь в этом году, выросло на 20% по сравнению с прошлым летним сезоном. Об этом 29 сентября в Москве заявил врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пётр Верещагин. Севастополь

Он подчеркнул, что по состоянию на 1 сентября город уже посетило 320 тыс. туристов, несмотря на то, что туристический сезон еще не окончен.

«По итогам туристического сезона 2016 года мы ожидаем 20-процентный рост», — сказал Овсянников.

Он отметил большой интерес гостей города к многочисленным севастопольским музеям. В первую очередь, это «Херсонес Таврический», Государственный музей героической обороны освобождения Севастополя и мемориальный комплекс 35-я береговая батарея. По словам главы Севастополя, музеи посетили более миллиона человек. В городе проводится большое количество мероприятий событийного туризма, которые «формируют привлекательность города, в котором можно отдохнуть, посетить места исторической славы».