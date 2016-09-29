Казань, 29 сентября, 2016, 13:44 — ИА Регнум.



pixabay.com Стоп терроризм

В Казани выявлена организованная преступная группа, которая является структурным подразделением запрещенной в России международной террористической организации «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Татарии, в ходе совместной спецоперации МВД и УФСБ 27 сентября оперативники задержали восьмерых подозреваемых.

Все задержанные — уроженцы республики в возрасте от 24 до 38 лет. При обысках у них изъята религиозная литература экстремистского характера.

По предварительным данным, начиная с конца 2013 года подозреваемые на съемных квартирах в Казани, а также в поселке Васильево Зеленодольского района проводили тайные собрания, на которых склоняли исповедующих ислам граждан к участию в террористической организации.

По данному факту СУ СКР по РТ возбуждено уголовно дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 и ч.2 ст.205.5 УК РФ (организация деятельности и участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической).