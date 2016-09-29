На Украине уволили 20 судей за нарушение присяги
Киев, 29 сентября, 2016, 13:42 — ИА Регнум. На Украине за нарушение присяги уволены 20 судей. Такое решение, как передает «Укринформ», приняли депутаты Верховной рады на внеочередной сессии.
«Решение относительно каждого судьи парламентарии принимали отдельными постановлениями большинством голосов», — говорится в сообщении
В частности, украинские депутаты освободили судей из Киева, Одессы, Борисполя (Киевская область), Днепра, Харькова, районных центров Черкасской и Херсонской областей.
«Среди уволенных — в основном те, которые возбуждали дела против «майдановцев», — отмечается в сообщении
При этом депутаты Верховной рады пока не смогли уволить еще более 10 судей, также подозреваемых в принятии «неправосудных решений» против участников «майдана».
В настоящее время голосование в парламенте Украины продолжается.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на территории Украины вспыхнула гражданская война. Донецкая и Луганская Народные Республики, которые не поддержали государственный переворот в Киеве, провозгласили себя независимыми от Украины территориями. После этого новые власти Украины объявили о начале «АТО» в Донбассе.