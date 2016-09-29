Киев, 29 сентября, 2016, 13:42 — ИА Регнум. На Украине за нарушение присяги уволены 20 судей. Такое решение, как передает «Укринформ», приняли депутаты Верховной рады на внеочередной сессии.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

«Решение относительно каждого судьи парламентарии принимали отдельными постановлениями большинством голосов», — говорится в сообщении

В частности, украинские депутаты освободили судей из Киева, Одессы, Борисполя (Киевская область), Днепра, Харькова, районных центров Черкасской и Херсонской областей.

«Среди уволенных — в основном те, которые возбуждали дела против «майдановцев», — отмечается в сообщении

При этом депутаты Верховной рады пока не смогли уволить еще более 10 судей, также подозреваемых в принятии «неправосудных решений» против участников «майдана».

В настоящее время голосование в парламенте Украины продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на территории Украины вспыхнула гражданская война. Донецкая и Луганская Народные Республики, которые не поддержали государственный переворот в Киеве, провозгласили себя независимыми от Украины территориями. После этого новые власти Украины объявили о начале «АТО» в Донбассе.