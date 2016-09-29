Киев, 29 сентября, 2016, 13:41 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с министром торговли США Пенни Прицкер, которая находится с рабочим визитом на Украину во главе делегации США на мероприятиях по чествованию 75-й годовщины трагедии в Бабьем Яру.

Флаг Украины

Об этом сообщает пресс-служба Порошенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, президент поблагодарил Министра торговли США — «за поддержку Украины в защите ее суверенитета и территориальной целостности, финансовую и техническую помощь для проведения реформ».

«Последнее решение о предоставлении кредитных гарантий со стороны правительства США является признанием наших достижений, как и решение МВФ о выделении нам очередного транша», — подчеркнул он и отметил, что это является «существенной финансовой поддержкой наших реформ». В свою очередь, министр торговли США сообщила: «Предоставление этой кредитной гарантии демонстрирует наше доверие к Украине в ее преданности по внедрению жизненно необходимых экономических реформ и антикоррупционной реформы».

Также, согласно информации пресс-службы, на встрече говорилось о планах ведущих американских корпораций «Каргилл», «Бунге», «Дженерал Электрик» увеличить свои инвестиции в Украину, а представителей американских компаний — войти в состав Национального инвестиционного совета.

Говоря о своем визите на Украину, министр торговли США сказала: «Каждый раз я вижу ваши чрезвычайные усилия и огромный потенциал Украины. Начав ключевые экономические реформы два года назад, ваша страна продолжила имплементацию необходимой программы МВФ для обеспечения финансовой помощи не только от МВФ, но и от США. Вы создали институты для обеспечения правопорядка и борьбы с коррупцией. Вы улучшили систему государственных закупок и обеспечили прозрачное декларирования доходов государственных служащих». При этом она отметила, что впереди еще много работы и США готовы и в дальнейшем помогать Украине в реформах.

В пресс-службе Порошенко подчеркивают, что во встрече также приняли участие представители деловых кругов США.

Также Пенни Прицкер провела встречу с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом — сообщается, что «во время обсуждения пришли к согласию о необходимости продолжения тесного двустороннего взаимодействия по выполнению Дорожной карты украинско-американского сотрудничества».

«Для нас важнейшая задача — построение мощной экономики нашего государства. Поэтому стратегическое сотрудничество между Украиной и Соединенными Штатами Америки является очень важным», — заявил Владимир Гройсман. Также он добавил, что в начале октября будет презентован Офис сопровождения инвестиций при премьер-министре Украины.