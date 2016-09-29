Махачкала, 29 сентября, 2016, 13:39 — ИА Регнум. Хизри Шихсаидов избран председателем Народного собрания Дагестана, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 29 сентября. На первой сессии дагестанского парламента шестого созыва депутаты единогласно проголосовали за его кандидатуру.

Флаг Дагестана

Первым заместителем председателя НС РД избран Сайгидахмед Ахмедов. Вице-спикерами также стали представитель «Единой России» Елена Ельникова, депутат от «Справедливой России» Камил Давдиев и коммунист Махмуд Махмудов.

Напомним, Хизри Шихсаидов возглавлял парламент республики с 2013 года. До этого в течение шести лет был депутатом Государственной думы РФ. Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября дагестанский избирком утвердил окончательный список депутатов Народного собрания РД шестого созыва. Из 90 депутатских мандатов 72 достались «Единой России», 10 — «Справедливой России» и восемь — КПРФ. В списках также появились восемь новых депутатов — замена тем, кто отказался от мандата. По итогам парламентских выборов, состав НС РД шестого созыва обновился 54 депутатами, а 36 были переизбраны.