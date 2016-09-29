Калуга, 29 сентября, 2016, 13:38 — ИА Регнум.



Василий Голынский. Рыбная ловля

Фонд калужского музея изобразительных искусств пополнился картиной тверского художника Василия Голынского «Рыбная ловля», ранее похищенной гитлеровскими захватчиками во время оккупации Калуги, сообщает 29 сентября корреспондент ИА REGNUM.

По информации сотрудников музея, считавшая утраченной картина Василия Голынского «Рыбная ловля», написанная художником маслом на холcте в конце XIX века, была вывезена из Калуги в 1941 году во время немецко-фашистской оккупации города, и 75 лет находилась в частной коллекции за границей.

Помог возвратить картину в Калуги меценат Михаил Цапкин, который прибрел полотно на аукционе в Германии. Устроители аукциона представили картину как работу неизвестного художника. Однако экспертиза обнаружила, что на самом деле картина принадлежит кисти русского художника Василия Голынского, и ранее хранилась в музее Калуги.