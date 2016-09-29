Москва, 29 сентября, 2016, 13:37 — ИА Регнум. В России недостаточно эффективно реализуется государственная политика в сфере лесных отношений. Большинство регионов ежегодно не выполняют в полном объеме переданные им полномочия. На низком уровне осуществляется и реализация Государственной программы «Развитие лесного хозяйства» на 2013−2020 годы». Действующее законодательство не достаточно урегулировано. Таковы результаты проверки, проведенной Счетной палатой РФ, сообщается на сайте контрольного органа.

Василий Максимов. Лесной сторож (фрагмент). 1896

В частности, из 37 установленных госпрограммой показателей (индикаторов), в 2013 г. не было достигнуто 15 (40,5%), в 2014 г. — 13 (36,1%), в 2015 г. — 20 (54,1%). При этом ежегодно не достигается такой важный показатель, как «Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины»: в 2013 г. он был исполнен на 89,7%, в 2014 г. — на 88,5%, в 2015 г. — на 81,4%.

Проверка показала, что подавляющим большинством регионов России ежегодно не обеспечивается достижение от 3 до 6 из 11 целевых показателей исполнения переданных им полномочий в области лесных отношений. При этом предусмотренная Лесным кодексом норма изъятия переданных полномочий в случае их невыполнения Рослесхозом не применяется.

Не принимаются регионами достаточные меры и по снижению недоимки по платежам за использование лесов. Отмечается тенденция ежегодного роста объема недоимок. По сравнению с 2010 г. недоимка увеличилась в 1,5 раза, и составила на 1 января 2016 г. 9,5 млрд рублей, из которых почти 6 млрд рублей — недоимка в федеральный бюджет.

С 2010 года наблюдается тенденция увеличения площади погибших и поврежденных лесов: с 2,9 млн га в 2010 г. до 5,9 млн га в 2015 г. При этом площадь лесного фонда, на которой проводятся санитарно-оздоровительные мероприятия, ежегодно снижается. В 2013 г. она была меньше площади поврежденных и погибших лесных насаждений в 6,6 раза, в 2014 г. — в 11,4 раза, в 2015 г. — в 14,3 раза.

«В целом по стране ежегодно восстанавливается не больше 2,7% от объема фонда лесовосстановления. При этом объемы лесовосстановительных мероприятий ежегодно уменьшаются. Это привело к тому, что с 2010 года площадь лесов, требующих восстановления, увеличилась на 7,2% и составила 32,4 млн гектар», — отметил аудитор Бато-Жаргал Жамбалнимбуев.

Не дает нужных результатов и государственный лесной контроль и надзор (лесная охрана), осуществляемый региональными органами исполнительной власти. За период с 2010 по 2015 гг. выявленный ущерб от нарушений лесного законодательства составил 81,1 млрд рублей. При этом возмещено только 6,5% от указанной суммы (5,3 млрд руб.). Наибольшее число нарушений за этот период приходилось на Иркутскую область — 28,3 тыс. случаев, Красноярский край — 10,9 тыс. и Республику Бурятия — 11,9 тыс.

Кроме того, в ходе проверки выявлен ряд серьезных нарушений при использования лесных ресурсов.

Счетная палата РФ направит информационное письмо в правительство РФ, представления — в Рослесхоз, обращение — в Генеральную прокуратуру РФ. Отчеты о результатах экспертно-аналитического и контрольного мероприятий будут направлены в палаты Федерального Собрания.