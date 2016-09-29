Москва, 29 сентября, 2016, 13:34 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поздравил бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони с 80-летием, сообщает пресс-служба Кремля.

archive.government.ru Владимир Путин и Сильвио Берлускони

В ходе телефонного разговора, Путин тепло поздравил Берлускони и пожелал ему крепкого здоровья и дальнейших успехов. Также 29 сентября глава государства направил лидеру партии «Вперед, Италия» поздравительную телеграмму.

Известно, что Путина и Берлускони много лет связывают тёплые дружеские отношения. В начале июня 2015 года возглавляемая Сильвио Берлускони партия «Вперед, Италия» потребовала от правительства не поддерживать санкции ЕС в отношении России. По мнению партии, «санкции надоели всему европейскому континенту».