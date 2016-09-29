Таллин, 29 сентября, 2016, 13:32 — ИА Регнум. Решение России прекратить экспорт нефти через порты Прибалтики очень больно ударит по транзитному сектору, где и так в последние годы было очень неспокойно. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщило эстонское издание «Деловые ведомости» со ссылкой на специалистов и экспертов рынка. По мнению издания, решение России может означать, что нефтяному транзиту через Эстонию придёт конец, так как, несмотря на постоянное падение объемов, транзит нефтепродуктов до сих пор составляет половину грузооборота двух крупнейших транспортных госпредприятий страны — «Эстонской железной дороги» и «Таллинского порта».

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Руководитель ГАО «Таллинский порт» (Tallinna Sadam) Валдо Калм заявил, что «золотые времена эстонского транзита окончательно позади». Калм отметил, что и без того сейчас в нефтетранзите Прибалтики действует острая конкуренция со стороны российских портов, в частности, Усть-Луги. Он признал, что необходимо искать альтернативные грузопотоки, которые могут занять место нефтетранзита. Это могут быть сыпучие, смешанные и контейнерные грузы. Но они падение нефтетранзита полностью не компенсируют в любом случае, убежден он.

По словам эксперта в области транзита, бывшего председателя совета ГАО «Эстонская железная дорога» (Eesti raudtee) Райво Варе, эстонский транзит светлых нефтепродуктов взял все, что только можно было взять. Он также считает, что нужно искать другие группы товаров, но объемы эти будут несравнимы. «Тоннажи других групп товаров даже не сравнить с теми, что давало жидкое топливо. В этом беда», — добавил он. Он уверен, что перевозка удобрений роста не даст, также на незначительных показателях перевозка угля. «На уголь нет смысла надеяться, и сейчас не видно, откуда может прийти замена», — уверяет Варе.

Он считает, что решение «Транснефти» о прекращении нефтетранзита в Прибалтике означает, что в латвийском Вентспилсе закроется очень крупная в мировых масштабах труба по транзиту дизельного топлива. Это, в свою очередь, означает, что освобождающиеся мощности терминала будут задействованы на рынке светлых нефтепродуктов, где ситуация и так напряженная. На рынке появится более миллиона кубометров свободных мощностей терминалов, считает он, что для Эстонии означает потерю надежды на получение светлых нефтепродуктов Белоруссии, так как рижане обязательно «переманят белорусов к себе». «В любом случае у них географическое преимущество», — добавил эксперт. Поэтому заказы на транзит светлых нефтепродуктов может потерять не только ГАО «Таллинский порт», но и ГАО «Эстонская железная дорога».

Руководитель железнодорожной фирмы ГАО EVR Cargo Рауль Тоомсалу сообщил, что есть надежда на альтернативных перевозчиков из Казахстана, Белоруссии и Китая, однако член правления частной железнодорожной компании Russian Estonian Rail Services Эрвин Гассельбах убежден, что товары из Казахстана и Китая не смогут заменить потерянный транзит, тем более, что между Эстонией и этими странами все равно находится Россия. Тоомсалу считает, что закрытие транзитной трубы в Вентспилсе подстегнет и без того острую конкуренцию в Прибалтике за перевозчиков.

По словам владельца местной автотопливной компании Alexela Group Хейти Хяэля, эстонский транзит теряет от потери заказов из России до 500 млн евро в год, его фирма теряет в год порядка 50 млн евро оборота. По его подсчетам, если в 2006 году на пике через Эстонию проходило примерно 50 млн тонн нефтетранзита, то при расчете 15 евро с каждой тонны Эстония зарабатывала порядка 600 млн евро. «Это был экспорт услуг без расходов на сырье, и это был гигантский вклад в национальный ВВП», — говорит Хяэль. В 2016 году совокупный оборот по транзиту составит 6 млн тонн или 90 млн евро, добавил он: «Цена того, что мы не хотим хороших соседских отношений — 500 млн евро в год».