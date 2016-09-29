Волгоград, 29 сентября, 2016, 13:31 — ИА Регнум. В Волгоградской области обычное дежурство на трассе Волгоград-Москва закончилось для полицейского больничной койкой. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МВД 29 сентября, страж порядка пострадал прямо во время несения службы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сотрудник полиции

Инцидент произошел накануне вечером на 772 км автодороги «М-6 Каспий» в Михайловском районе. Инспектор отдельного батальона ДПС ГИБДД подошел к стоящей на обочине автомашине «Хонда Цивик» с включенной «аварийкой». Полицейский пытался выяснить, не нужна ли водителю помощь. В этот момент он оказался под колесами автомобиля. Как выяснилось, «ВАЗ-2107» управлял 60-летний житель Михайловки. При этом за руль автомобиля он сел нетрезвым.

Внимание лихача не привлекли ни включенные проблесковые маячки патрульного автомобиля, ни аварийный сигнал стоявшей на обочине иномарки. Автолюбитель врезался в «Хонду» и сбил при этом сотрудника полиции.

В настоящее время в произошедшем разбираются дорожные полицейские. На нетрезвого водителя составили административный протокол, а пострадавший младший лейтенант полиции доставлен в больницу. Медики диагностировали у него травмы различной степени тяжести.