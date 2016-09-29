Москва, 29 сентября, 2016, 13:30 — ИА Регнум. В Москве разрабатывают программу точечного расширения платных парковок города. Как заявил на Международном экспертном совете по транспортным вопросам правительства Москвы 29 сентября глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов, на данный момент неизвестно в каких районах появятся новые платные парковочные места.

Стрельцова Парковка

«Мы анализируем использование парковочных мест с точки зрения загруженности городских улиц. Через месяц мы будем иметь картину на каких местах это целесообразно сделать, по каким тарифам», — уточнил Ликсутов.

Чиновник добавил, что в городе будет продолжена практика введения прогрессивного тарифа на парковках. Он также сообщил, что в центре Москвы загрузка парковочных мест составляет почти 100%.

Власти Москвы поэтапно вводят платную парковку с 2012 года. В департаменте транспорта неоднократно отмечали, что данная мера способна справиться с проблемой «хаотичного паркования» на улицах города. Изначально плату за парковку установили в размере 50 рублей в час. Затем начали применять дифференцированный тариф (в зоне «Москва-Сити» и ряд улиц Бульварного кольца), согласно которому стоимость первого часа составляет 80 рублей в час, а второго часа и далее — 130 рублей в час. В пределах Садового кольца стоимость парковки составляет 60 рублей в час.

Напомним, в Москве с 29 по 30 сентября проходит IV Международный экспертный совет по транспортным вопросам при правительстве Москвы, в рамках которого мировые эксперты обсуждают вопросы оптимального тарифообразования и стратегии развития парковочного пространства. Первое заседание экспертного совета состоялось в 2013 году.