Москва, 29 сентября, 2016, 13:27 — ИА Регнум. На сегодняшний день можно сделать вывод, что состояние конкурентной среды в России оставляет желать лучшего. Об этом 29 сентября в ходе заседания правительства заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Мы хотим, чтобы в России было как можно больше эффективных компаний, которые способны добиваться успеха не только внутри страны, но и за ее пределами. Пока, по мнению российских предпринимателей, состояние конкурентной среды в целом, мягко говоря, оставляет желать лучшего», — сказал Медведев.

По его словам, озвученные проблемы, «скажем прямо — не новые, и мы стараемся двигаться в их разрешении, где-то это наверное успешно, где-то менее успешно»: «За последние 10 лет, тем не менее, реформировано антимонопольное регулирование, здесь все признают, что оно становится более оптимальным, ориентируется на лучшие мировые практики. Совершенствуется система государственных и муниципальных закупок, практически завершено формирование основных институтов Федеральной контрактной системы».

Медведев подчеркнул, что современная экономика создаётся на нормальном деловом климате, и одним из главных его элементов является здоровая конкуренция: «Это наилучший естественный механизм отбора наиболее эффективных моделей ведения бизнеса».