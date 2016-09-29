Нижний Новгород, 29 сентября, 2016, 13:26 — ИА Регнум. Обещания нижегородской мэрии открыть трамвайное движение по Молитовскому мосту до окончания его капитального ремонта так и останется обещанием. По словам генерального директора МП «Нижегородэлектротранс» Максима Дранишникова, возобновления трамвайного движения по мосту не стоит ждать раньше начала ноября.

Фирс Журавлёв. Чиновник. 1884

В настоящее время трамвайные пути полностью готовы к эксплуатации. Однако подрядчик, выполняющий работы по ремонту дорожного полотна, опасается, что пуск трамваев может поставить под угрозу безопасность рабочих.

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В результате трамвайное движение из Заречной части города в Нагорную будет восстановлено лишь после того, как на мосту будет полностью закончен капитальный ремонт всего дорожного полотна.

Как сообщало ИА REGNUM, закрывая мост на ремонт весной 2016 года, администрация города заявляла, что трамвайное движение будет восстановлено 1 августа.

В августе в мэрии заявили, что вибрации от трамвайного движения могут повлиять на качество работ, которые проводятся на автомобильной части моста. В этой связи пуск трамваев решено было перенести на конец сентября. Сейчас горожан просят подождать еще месяц.

Молитовский мост в Нижнем Новгороде остается единственной транспортной артерией, по которой осуществляется движение трамваев из Заречной части города в нагорную и обратно.

Эпопея с его капитальным ремонтом длиться уже не первый год. В 2010 году Молитовский мост закрывался на внеплановый ремонт. В 2014 году мэрия Нижнего Новгорода выдала порцию обещаний по капремонту моста, заявив, что он будет проведен в 2015—2016 годах. Летом 2015 года чиновники пообещали начать ремонт моста в 2016 году и провести его за один год вместо двух. Одновременно с этим городские власти пообещали провести в 2015 году ямочный ремонт моста, но этого так и не было сделано — он начался лишь весной 2016 года, когда дорожное полотно пришло в совершенно отвратительное состояние.

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Практически сразу же после проведения ямочного ремонта начался ремонт капитальный. Планировалось, что трамвайное движение по мосту вновь запустят 1 августа, автомобильное — 1 ноября 2016 года. В процессе ремонта сроки запуска трамвайного движения начали сдвигаться.