Москва, 29 сентября, 2016, 13:15 — ИА Регнум. В Россию из Белоруссии в прошлом году было ввезено такое количество яблок, которое в пять раз превышает весь собранный там урожай этих фруктов. Это пример того, что в Россию через Белоруссию по поддельным документам завозился подпадающий под эмбарго товар. С таким заявлением выступил заместитель генерального прокурора России Владимир Малиновский на объединённой коллегии Генпрокуратуры России и Генпрокуратуры Белоруссии сегодня, 29 сентября.

Ольга Заузанова ИА REGNUM Яблоня

«Так, например, в 2015 году в Россию было импортировано 573 тысячи тонн белорусских яблок и грибов, что в пять раз превышает собранный в Белоруссии урожай», — отметил Малиновский.

Чиновник отметил, что такие действия становятся возможны, в том числе, из-за отсутствия на российско-белорусской границе фитосанитарного контроля экспортируемых товаров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на коллегии генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что к ввозу в РФ за 2015−2016 года не допущено более 30 тысяч тонн санкционных товаров. Генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк отметил, что для выявления незаконно ввозимых товаров в Белоруссии работают 3,5 тысячи групп, в которые входят сотрудники таможни, сотрудники правоохранительных органов.