Пекин, 29 сентября, 2016, 13:13 — ИА Регнум. Полиция Китая арестовала человека, подозреваемого в убийстве 19 человек, включая троих детей, найденных мертвыми в отдаленной юго-западной деревне, сообщает 29 сентября Reuters.

Victor Задержание

Подозреваемый был задержан в Куньмине, столице провинции Юньнань, расположенной в 200 км от деревни Йема, где были обнаружены тела убитых, сообщило государственное информационное агентство Синьхуа, добавив, что жертвы были членами шести семей.

Тела были обнаружены 29 сентября в разных частях деревни. Мотивы преступления пока неизвестны.