Мадрид, 29 сентября, 2016, 13:12 — ИА Регнум. Новым главным тренером «Валенсии», футболисты которой провалили старт чемпионата Испании, может стать бывший наставник «Фиорентины» и сборной Италии Чезаре Пранделли. Как сообщает «Р-Спорт», «летучие мыши» уже согласовали двухлетний контракт с 59-летним специалистом, который должен приступить к новой работе уже в начале следующей недели.

Roberto Vicario Чезаре Пранделли

«Сделка оформлена, стороны договорились, и клуб скоро официально объявит о подписании соглашения с итальянским специалистом», — говорится в сообщении.

Напомним, руководство «Валенсии» 20 сентября расторгло соглашение с главным тренером Пако Аестараном из-за неудовлетворительных результатов команды.

Исполняющим обязанности наставника испанской команды был назначен экс-футболист «летучих мышей» Сальвадор Гонсалес, более известный как Воро.