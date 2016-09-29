Ставрополь, 29 сентября, 2016, 13:11 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В Ставропольском крае экс-полицейский осужден за мошенничество к условному сроку тюрьмы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета.

Бывший следователь полиции Кировского района Грачика Бегияна решил «помочь» своему знакомому и предложил ему за взятку «решить вопрос» с освобождением от уголовного преследования. Он потребовал 300 тыс. рублей за решение этого вопроса.

Во время получения денег он был задержан и сам попал под следствие по статье «Покушение на мошенничество».

Сейчас судом вынесено решение. Бегиян получил два года лишения свободы условно со штрафом в размере 50 тысяч рублей.

В краевом управлении МВД сообщили ИА REGNUM, что по результатам служебной проверки Бегинян уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.