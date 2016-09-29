Калуга, 29 сентября, 2016, 13:10 — ИА Регнум.



regalacademy.org Суд

На 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима осужден глава администрации сельского поселения «Село Некрасово», сообщил 29 сентября корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель калужского регионального следственного управления Следственного комитета России Виталий Гудзь.

По его словам, сельский чиновник еще в ноябре 2009 года незаконно продал жителю Подмосковья, принадлежащий муниципалитету земельный участок стоимостью 1,25 млн рублей. На самом деле, участок не был передан покупателю, а полученные деньги глава администрации использовал на личные нужды.

В том же году, чиновник получил взятку в сумме 450 тысяч рублей за содействие в получении земельных участков, сельского поселения общей площадью 1,15 га в собственность частному лицу.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам прошлого года в суд были направлены уголовные дела о коррупционных преступлениях в отношении: 6 должностных лиц органов местного самоуправления. Всего ущерб по уголовным делам коррупционной направленности в регионе составил более 12,7 млн рублей, при этом возмещено — 8,8 млн рублей, арестовано имущества на общую сумму более 8,9 млн рублей.

Читайте также: В Калужской области чиновницы, подозреваемые в коррупции, осуждены условно