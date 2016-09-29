Томск, 29 сентября, 2016, 13:04 — ИА Регнум. Ученые Сибирского государственного медицинского университета совместно с московскими коллегами разрабатывают лекарство от повышенного артериального давления с принципиально новым механизмом действия. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе инновационных организаций Томской области, такие препараты на мировом рынке не появлялись последние 10−15 лет.

ru.torange.biz Гипертония

«Все лекарственные препараты, понижающие давление, действуют приблизительно одинаково, влияя на давно известные мишени. Нашей команде химиков удалось синтезировать вещество с новым механизмом действия, поэтому у лекарства, над которым мы работаем, нет аналогов», — отметила проректор СибГМУ по научной работе и последипломной подготовке Светлана Гусакова.

Вещество, на основе которого создается лекарство, — химический «предшественник» фактора активации тромбоцитов. Сам ФАТ ученые синтезировали еще во второй половине прошлого века, описав его способность снижать артериальное давление. Но это вещество действует очень быстро, дает кратковременный эффект и почти мгновенно сильно повышает свертываемость крови. Получить аналог ФАТ, пригодный для создания лекарства, пытались научные коллективы многих стран. Ученые СибГМУ и МГУ нашли другое решение, синтезировав не сам ФАТ, а «предшествующее» вещество. В отличие от ФАТ, оно действует длительно, не влияет на свертываемость крови и может стать основой для лекарственного препарата.

«Это российский препарат, который создается не как аналог существующих, — подчеркнула Светлана Гусакова. — У него абсолютно новый механизм действия, новая мишень. За последние 10−15 лет это единственный вновь синтезированный препарат для лечения гипертонии, а не комбинация уже известных».

Доклинические испытания, которые длились три года, доказали, что лекарственный препарат нетоксичен. Он действует в течение 24 часов, так что человеку достаточно будет принять одну таблетку в день. Кроме того, новое лекарство не понижает давление, если оно в норме, при этом нормализуя повышенные показатели.

«Есть предположения, что лекарство будет действовать на формы гипертонии, которые в настоящее время не поддаются коррекции. Еще один плюс в том, что препарат не вызывает привыкания, то есть продолжает действовать даже при длительном применении», — добавила Светлана Гусакова.

По информации проректора СибГМУ, еще год у разработчиков уйдет на подготовку документов и регистрацию препарата, около трех лет — на проведение клинических испытаний. Препарат выйдет на рынок не раньше, чем через пять лет — точные сроки зависят от финансирования проекта. Ожидается, что стоимость лекарства не превысит цену уже существующих средств от гипертонии, и в случае успешных клинических испытаний оно пойдет на экспорт.

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Как сообщало ИА REGNUM, это не первое научное открытие в области медицины, о котором заявили с начала года томские ученые. Так, среди разработок обезболивающее без эффекта привыкания, новые изотопы для лечения рака и новое лекарство для защиты мозга от инсульта.