Калининград, 29 сентября, 2016, 13:29 — ИА Регнум. Осенью текущего года в России стартуют продажи автомобилей BMW X1 отечественной сборки. Они будут доступны в трех версиях: Advantage, Sport Line и xLine, отличающихся дизайном и функционалом, сообщает «Автостат».

OSX BMW X1

Версия Advantage с автоматической коробкой передач Steptronic и динамическим круиз-контролем будет доступна от 2 млн 390 тыс. рублей. Стоимость BMW X1 Sport Line с аудиосистемой Hi-Fi с 9-ю динамиками и спортивными сидениями составит 2 млн 490 тыс. рублей. Пакет xLine, имеющий лишь визуальные отличия от спортивной версии, можно будет приобрести за 2 млн 550 тыс. рублей.

Кроссоверы X1 будут оснащены дизельными и бензиновыми двигателями объемом 2,0 л и мощностью 150 л.с. и 192 л.с. соответственно. Агрегаты позволят разогнать автомобиль до 100 км/ч за 9,3 секунды и за 7,4 секунды.