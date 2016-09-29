Москва, 29 сентября, 2016, 13:02 — ИА Регнум. Российские спецслужбы занимаются с терроризмом на постоянной основе. Об этом 29 сентября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«У нас по закону есть специальные службы, которые занимаются борьбой с терроризмом, и они занимаются этим на постоянной основе», — сказал Песков.

По его словам, «все необходимые меры — еще раз повторяю — они не по случаю чего-то, они принимаются на постоянной основе».

Напомним, ранее официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби заявил, что террористы запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство» будут проводить террористические атаки в городах России.

«Последствия таковы, что в Сирии продолжится гражданская война. Группы экстремистов продолжат использовать вакуум для расширения своих операций, включая, вне сомнений, атаки против интересов России, возможно, даже в российских городах. И Россия продолжит отправлять домой тела военнослужащих, терять ресурсы, даже, возможно, самолеты», — сказал Кирби.