Красногорск, 29 сентября, 2016, 13:31 — ИА Регнум. 29 сентября в Подмосковье состоялось первое заседание Московской областной думы VI созыва. Одной из главных задач, стоящих перед депутатами, станет принятие бюджета региона. В первый рабочий день парламентариев после выборов, прошедших в области 18 сентября, посетил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной думы.

mosoblduma.ru Депутаты Московской областной думы нового созыва

«Сегодня будет первое заседание, хочу вас с этим поздравить и поблагодарить жителей, которые проголосовали. Предстоит большая работа, традиционно осень — время принятия бюджета. Мы предоставим руководящие посты всем политическим партиям. Я рассчитываю на взаимодействие регионального правительства с профильными комитетами», — заявил Воробьев.

Как, в свою очередь, заявил председатель Мособлдумы прошлого созыва Игорь Брынцалов, в работе депутаты планируют руководствоваться указами президента РФ Владимира Путина, обращениями граждан к губернатору и наказами, которые были получены от избирателей в период предвыборной кампании.

«Ключевой момент — совместная работа всех фракций, представленных в думе, — принцип, которого мы придерживались в прошлом созыве. Сегодня мы урегулируем все необходимые организационные вопросы для того, чтобы начать работу по решению тех задач, которые стоят перед Московской областью, и самое главное — начать работу по принятию бюджета региона», — отметил Брынцалов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , на выборах в Мособлдуму 25 депутатов избирались по единому избирательному округу, включающему всю территорию Московской области. Ещё 25 депутатов избирались по одномандатным избирательным округам.