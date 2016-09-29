Бишкек, 29 сентября, 2016, 12:54 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов Джалал-Абадской области Киргизии арестовали 59-летнего жителя одного из местных сел, хранившего наркотики в особо крупном количестве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Министерстве внутренних дел республики.

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Отмечается, что после того, как у задержанного при личном досмотре были обнаружены и изъяты 1,5 кг марихуаны, милиционерами было принято решение провести обыск принадлежащего ему земельного участка в селе Атай. Там оперативники обнаружили и конфисковали 2700 тюков конопли общим весом 1118 кг.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств либо психотропных веществ без цели сбыта». Задержанный водворен в изолятор временного содержания.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, в 2015 году правоохранительные органы Киргизии изъяли из незаконного оборота около 28,7 тонны наркотических и психотропных веществ, а также прекурсоров (химических реагентов, использующихся для изготовления наркотиков).

Отметим, что при этом наибольшую долю среди конфискованных запрещенных препаратов занимают прекурсоры — 54% и каннабис — 35%, затем следует марихуана — 8%, гашиш — 2% и героин — 1%.