Куала-Лумпур, 29 сентября, 2016, 12:54 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель Honda заявил, что при аварии в Малайзии разорвалась подушка безопасности, установленная на месте водителя, водитель погиб, сообщает 29 сентября Associated Press.

Pixel-mixer Разорвавшаяся подушка безопасности

Компания Honda, заявила, что подушка безопасности была произведена токийской компанией Takata Corp. Инцидент произошел в Джохор, южном штате Малайзии 24 сентября. Официально причина смерти водителя еще не названа.

Автомобиль Honda City, произведенный в 2009 году, входил в программу по замене подушки безопасности на месте водителя, но ремонт не был выполнен. В июне этого года на автомобиле должны были заменить подушку безопасности на переднем пассажирском месте.

Во время аварии разорвалась подушка безопасности на водительском месте, со стороны пассажира подушка сработала как нужно.