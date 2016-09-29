Москва, 29 сентября, 2016, 12:53 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Москвы задержали группу людей, подозреваемых в незаконной банковской деятельности: они незаконно обналичили свыше 100 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Микеланджело Караваджо. Шулеры. 1596

«Установлено, что соучастники создали на территории г. Москвы устойчивую структуру, деятельность которой была направлена на обналичивание денежных средств», — сообщили в пресс-службе.

Сотрудники правоохранительных органов задержали четверых участников группы. В ходе обысков у них обнаружены и изъяты компьютеры (более 20 единиц), мобильные телефоны (более 30). Кроме того, найдены ключи «Банк-клиент», а также флеш-накопители и видеорегистраторы.

При обысках обнаружены оригиналы уставных документов, электронные письма. Изъяты обнаруженные при обыске деньги: более пяти миллионов рублей, $87 тыс. и €8,6 тыс.

«По предварительным оценкам участники группы обналичили свыше 100 млн рублей», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК России («Незаконная банковская деятельность»). Задержанным предъявлены соответствующие обвинения.