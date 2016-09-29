Барнаул, 29 сентября, 2016, 12:52 — ИА Регнум. Несмотря на то, что вопрос с собственностью комплекса уникальных зданий бывшего барнаульского сереброплавильного завода до сих пор не решен (имущество вновь выставлено на торги со скидкой), весь груз по сохранению архитектурного наследия продолжают нести общественники. Помимо оперативных работ по субботам, в ходе которых энтузиасты, не считаясь с личным временем и трудозатратами, расчищают территорию от мусора, деревьев и кустарников, под руководством известного архитектора Александра Деринга ведется более углубленная работа над проектом в рамках заявленного Барнаулом туристического кластера «Барнаул — горнозаводской город».

План строительства барнаульского медеплавильного завода

Личный архив Александра Деринга Архитектор Александр Деринг и общественники — на «субботнике»

Причем, по словам Александра Деринга, предполагается, что территория, которую барнаульцы по праву именуют «сердцем города», а сам архитектор — «Барнаульским кремлем» — станет не только интерактивной туристической территорией, но и культурно-образовательным центром.

Справка:

Своим возникновением завод обязан уральскому промышленнику Акинфию Демидову. Барнаульский медеплавильный завод был построен в 1739 году к северу от Колыванского завода, при впадении реки Барнаулки в реку Обь.

В 1741 году Демидов подал прошение в Канцелярию Главного Правления Сибирских и Казанских заводов, в котором указывал, что «в 1740 г. на р. Барнаул медеплавильные печки построены», и просил разрешить ему построить при заводе крепость, поскольку в «тамошних краях без крепости тому заводу от неприятельских людей быть весьма опасно». Указом от 16 сентября 1741 года Демидову было разрешено построить крепость на свои деньги. По сообщению демидовских приказчиков, Барнаульский завод был пущен в 1744 году.

Так выглядел действующий медеплавильный барнаульский завод

В 1747-м вместе со всеми демидовскими заводами на Алтае Барнаульский завод перешел в собственность царской семьи, в ведение Кабинета Ее Величества. В 1749 году Канцелярия горного начальства была переведена в Барнаул. В это же время на Барнаульском заводе, по данным И. П. Фалька, плавили руду на 12 печах, а в 1750 году — на 18 печах. Барнаульский завод, изначально построенный для производства меди, после обнаружения серебра в алтайской руде, в 1746—1747 годах был переоборудован для выплавки серебра и стал крупнейшим сереброплавильным заводом в Сибири.

Примечательно, что завод находился достаточно далеко от месторождения руды, но его размещение на берегу реке Барнаулки было удачным из-за близкого расположения бора, являвшегося источником топлива. Как и другие Алтайские заводы, он был укреплен. На плане 1751 года обозначены башня, рогатки, «кремль, огорожен палисадом таловым, а на плотине сосновым», «канал сухой вокруг кремля».

Фрагмент кирпичной кладки с клеймом мастера на территории Барнаульского себеброплавильного завода

Вопрос сохранения изумительно красивой заводской архитектуры затруднен тем, что земля и постройки были проданы и находятся сейчас в залоге у одного из банков. Тем временем кирпичная кладка разрушается и требует немедленной консервации. Средства на ее проведение общественники тоже пытаются изыскать самостоятельно. Но эту нелегкую работу они считают делом чести и рассчитывают, что тем самым удастся сохранить ценнейшее культурное наследие региона.

Фрагмент плотины, расположенной на территории медеплавильного завода

«Наша цель — не допустить дальнейших деструктивных моментов. Если не справится наше поколение, то, может быть, — следующее сумеет. В целом ведь все зависит от экономической ситуации. Но с учетом того, что Алтайский край и Барнаул сейчас позиционируются как туристический район — такая новая туристическая Мекка — то и Барнаул, в том числе со своим кластером «Горнозаводской город», без территории завода здесь никак не обойдется. Ведь место это — особо ценное: с него начинался город. Думаю, властям нужно сосредоточиться на решении как раз этой самой сложной задачи. Нужна консервация. У меня на этот случай есть такая концепция: «Изучай, сохраняй, преображай». Изучением возможных инноваций для внедрения на этой территории мы сейчас занимаемся», — пояснил Александр Деринг.

Он подчеркнул, что всю работу над проектом он ведет безвозмездно.

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«Мы каждую субботу там бываем, видим, изучаем. Нам помогают профессионалы: и маркетологи, и историки, и журналисты. Это большой коллектив, и я думаю, что у нас получится предложить городу и краю что-то интересное. Это будет некая программа, причем «заполненная» экономикой: не какие-то сплошные мертвые музеи, которые работают с утра и до 17 вечера, а это — жилые и нежилые помещения — целый комплекс — который функционирует 24 часа в сутки», — поделился откровением архитектор.

Раскопки на территории барнаульского завода

По мнению Александра Деринга, ему бы хотелось, чтобы «Барнаульский кремль» обновился и стал активной, «живой» территорией, но, в то же время — «дышащей» историей.

«Разумеется, без коммерческой составляющей, без экономики вопрос не решишь. Но мы очень надеемся, что государство поможет с софинансированием хотя бы в в части инженерной инфраструктуры. Также возможно и какое-то трастовое решение: возможно, если будут собственники, то они передадут территорию в доверительное управление какой-то организации или фонду, а те, в свою очередь, будут заниматься ее развитием», — считает Александр Деринг.

Несмотря на многие нерешенные вопросы, он полагает, что этот сложный проект удастся реализовать.

Кстати, на своей страничке в соцсети архитектор разместил уникальные фотографии археологических раскопок, проводившихся на заводе в начале 90-х годов XX века. Эта публикация была встречена с одобрением многими барнаульцами, и многие интересуются: как попасть на субботники и чем помочь, чтобы сохранить комплекс зданий бывшего сереброплавильного завода.