Москва, 29 сентября, 2016, 12:20 — ИА Регнум. В Москве задержан подозреваемый в стрельбе на Таганско-Краснопресненской линии метро, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы за хулиганство, сообщает 29 сентября пресс-служба регионального главка МВД РФ.

kerttu Пистолет

По данным полиции, 33-летний уроженец Северо-Кавказского федерального округа начал стрелять из пневматического пистолета в движущийся состав поезда на открытом перегоне между станциями метро «Выхино» и «Лермонтовский проспект».

Когда произошел инцидент, не уточняется. Результатом действий хулигана были разбиты два оконных стекла. Мотивы действий мужчины устанавливаются. Уточняется, что вместе с ним были задержаны еще два человека, оказавшихся свидетелями происшествия.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», ему грозит до пяти лет лишения свободы.