Москва, 29 сентября, 2016, 12:19 — ИА Регнум. Комментируя высказывание официального представителя госдепартамента США Джона Кирби о том, что своими действиями в урегулировании вооружённого конфликта в Сирии Москва провоцирует террористов к уничтожению российских военнослужащих и российских самолётов, а также — к атакам на российские города, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что подобные официальные высказывания — признак эмоционального срыва, в состоянии которого пребывает Вашингтон. Об этом Рябков сообщил журналистам сегодня, 29 сентября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Терроризм

Рябков пояснил, что подобные срывы уже случались. На этот раз причина в том, что администрация президента США Барака Обамы оказалась неготовой выполнить свои обязательства по Сирии.

«Зазвучали неприемлемые угрозы, попытки поставить нас в положение оправдывающихся, зазвучали ультиматумы», — заявил дипломат.

Рябков подчеркнул неприемлемость использования подобного тона в обращении к России. Да и суть высказываний не оставляет сомнений: Вашингтон фактически выступает как сторонник террористов.

«Мы не можем по-другому это охарактеризовать, как де-факто поддержку террористов со стороны США, со стороны нынешней администрации», — сказал Рябков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Госдеп, высказываясь подобным образом, сам выступил в роли агрессора. Слова Кирби — это не комментарий дипломата о событиях в Сирии, это — команда «фас».

Напомним, 28 сентября Кирби заявил, что российская сторона будет нести в Сирии большие потери — экстремисты непременно воспользуются сложившейся ситуацией, создавшимся «вакуумом власти», если российская сторона «не прекратит насилие». Кирби заявил, что ВКС России, поддерживающие Дамаск, наносят авиаудары не по террористическим группировкам, а по объектам мирным жителям.