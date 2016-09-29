Севастополь, 29 сентября, 2016, 12:19 — ИА Регнум. Средняя зарплата врача в Севастополе составляет 40 тысяч рублей, медсестры — 25 тысяч рублей, младший медицинский работник получает 15 тысяч рублей, заявила глава Территориального фонда обязательного медицинского страхования Татьяна Гроздова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городского правительства 29 сентября.

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«Если оплата медработников по системе страхования ниже, то каждый сотрудник лечебно-профилактического учреждения может обратиться в фонд медицинского страхования для проверки начисления заработной платы», — подчеркнула Гроздова.

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В частности, руководитель ТФОМС отметила, что финансирование по линии медицинского страхования идет своевременно: на счета лечебно-профилактических учреждений поступают средства в размере месячного запаса — до 330 млн рублей.

Кроме этого, в севастопольском территориальном фонде ОМС сформирован страховой запас в размере 10 млн рублей. Эти средства пойдут на закупку нового оборудования для четырех городских больниц: №2, №4, №9 и городской инфекционной больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, медики Севастополя получат надбавку к зарплате, кроме того, правительство города намерено привлекать врачей из других регионов, оплачивая им компенсации за аренду жилья.