Чебоксары, 29 сентября, 2016, 12:18 — ИА Регнум. В Чувашии продолжают возбуждать уголовные дела за злоупотребления на глав поселений. В Ядринском районе заведено два дело на главу Хочашевского сельского поселения, которого подозревают в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления), сообщили ИА REGNUM в региональном СУСК.

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По версии следствия, в декабре 2008 и августе 2009 года в Ядринском районе подозреваемый без проведения аукционов приобрел у местных жителей два дома и земельные участки на общую сумму свыше 900 тыс. рублей. «Недвижимость была приобретена за счёт бюджетных средств, выделенных на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Однако дома были предоставлены по договорам социального найма лицам, которые фактически детьми-сиротами не являлись. Кроме того, один из домов не был достроен, а другой является непригодным для проживания», — говорят в региональном СУСК.

Обстоятельства происшествия выясняются. В ходе следствия будут предприняты необходимые меры по установлению обстоятельств, способствовавших совершению указанного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии глав ряда поселений, в том числе бывших, подозревают в превышении полномочий в части социальных жилищных выплат. Этим летом в республике дела завели сразу на пятерых чиновников, которые, по данным следствия, вводили в заблуждение местных жителей и убеждали их перечислить поселению средства под видом добровольного пожертвования, благотворительной или материальной помощи. Иначе пострадавшие могли быть лишены социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство дома.

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