Москва, 29 сентября, 2016, 12:16 — ИА Регнум. С начала 2016 года в России из-за медицинских ошибок и некачественного оказания помощи погибли более 350 человек. Об этом сообщил глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин на коллегии по вопросам организации работы по расследованию ятрогенных преступлений.

nikki-1986.deviantart.com Рука со скальпелем

«В 2016 г. из 352 человек, погибших вследствие врачебных ошибок и ненадлежащего оказания медицинской помощи — 142 ребенка», — говорится в сообщении Бастрыкина, опубликованного на сайте ведомства.

При этом глава СКР добавил, что в первом полугодии текущего года в следственные органы поступило более 2,5 тыс. сообщений о преступлениях, связанных с врачебными ошибками и ненадлежащим оказанием медицинской помощи.

По словам Бастрыкина, по результатам проверки информации было возбуждено 419 уголовных дел.

Глава СКР напомнил, что в 2015 году пострадавшими от ятрогенных преступлений были признаны 888 человек.

«Из них вследствие врачебных ошибок и ненадлежащего оказания медицинской помощи погибло 712 человек, в том числе 317 детей», — сказал Бастрыкин.