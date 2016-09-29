СКР: В 2016 г. в России от врачебных ошибок погибли более 350 человек
Москва, 29 сентября, 2016, 12:16 — ИА Регнум. С начала 2016 года в России из-за медицинских ошибок и некачественного оказания помощи погибли более 350 человек. Об этом сообщил глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин на коллегии по вопросам организации работы по расследованию ятрогенных преступлений.
«В 2016 г. из 352 человек, погибших вследствие врачебных ошибок и ненадлежащего оказания медицинской помощи — 142 ребенка», — говорится в сообщении Бастрыкина, опубликованного на сайте ведомства.
При этом глава СКР добавил, что в первом полугодии текущего года в следственные органы поступило более 2,5 тыс. сообщений о преступлениях, связанных с врачебными ошибками и ненадлежащим оказанием медицинской помощи.
По словам Бастрыкина, по результатам проверки информации было возбуждено 419 уголовных дел.
Глава СКР напомнил, что в 2015 году пострадавшими от ятрогенных преступлений были признаны 888 человек.
«Из них вследствие врачебных ошибок и ненадлежащего оказания медицинской помощи погибло 712 человек, в том числе 317 детей», — сказал Бастрыкин.