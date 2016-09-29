Москва, 29 сентября, 2016, 12:13 — ИА Регнум. Соглашение по сокращению добычи нефти стало приятной неожиданностью для рынка нефти, но есть большая вероятность, что Ливия и Ирак могут нарушать свою квоту. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября независимый эксперт в сфере макроэкономики Нарек Авакян, комментируя достижение странами ОПЕК договоренности по сокращению добычи нефти.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Соглашение было неожиданным для всех, реакция нефти — прямое тому подтверждение. Исходя из того, что было до этого, что предшествовало этой встрече, никто не ожидал, что удастся достичь договоренности не только о сокращении, а даже просто о заморозке добычи нефти», — отметил он.

При этом эксперт выразил сомнения, что достигнутые договоренности будут жестко соблюдаться. «К сожалению, все эти договоренности — очень хрупкие, они могут легко нарушиться, они вряд ли будут неукоснительно соблюдаться такими странами, как Ливия, как Ирак — эти страны вряд ли будут соблюдать свою квоту, скорее всего, они будут ее нарушать». — предположил эксперт.

Нефть будет расти более-менее устойчиво только лишь в том случае, если эти договоренности себя оправдают, если действительно в ноябре начнется сокращение добычи, подчеркнул Авакян. Если добыча сократиться до 32 млн баррелей, как было заявлено, тогда нефть пойдет в долгосрочной перспективе вверх. «Горизонт роста — где-то уровень 60 долларов. Возможно, что и что и выше, на эмоциях все возможно, но будет коррекция потом», — пояснил эксперт.

По прогнозу аналитика, на фоне роста цен на нефть рубль может дойти до отметки 50 рублей за доллар. «Исходя из того, что ЦБ будет скупать всю валюту, которая будет поступать на рынок, потому что сейчас ситуация сложная и дефицит бюджета довольно значительный, вряд ли сильный рубль продержится сильно долго, скорее всего, за счет слабого рубля будут пополнять бюджет. Укрепление будет, но в районе 50 рублей за доллар рубль не задержится, будет колебаться в районе 55−60, а потом вернется в район 60−65 рублей», — прогнозирует Авакян.

Страны — члены ОПЕК на переговорах в Алжире 28 сентября договорились снизить уровень добычи нефти впервые с 2008 года, сообщает Reuters. Уровень добычи нефти стран — участниц ОПЕК будет снижен до 32,5−33 млн баррелей в сутки. По оценкам ОПЕК, текущий объем добычи нефти составляет 33,24 млн баррелей в сутки. По словам представителей картеля, решено сократить объем добычи примерно на 700 тыс баррелей в день. Объем добычи для каждой страны картеля будет определен позже. Рынок нефти уже отреагировал на сообщения о договоренностях ростом цены на нефть на 6%.