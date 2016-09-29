Якутск, 29 сентября, 2016, 12:07 — ИА Регнум. Власти Мирнинского района Якутии закупают ультразвуковые отпугиватели собак для установки на территории учреждений образования, вместо школы 10-летние девочки отправляются в торговый центр, на их поиск по тревоге был поднят весь личный состав полиции, дома в столице республике отключают от газа, из-за того, что система снабжения не диагностировались десятилетиями, сторонники осужденного экс-депутата Максимова считают решение суда политизированным, в то время как сам Максимов готовиться к выходу на свободу. Подробнее о главных темах СМИ Якутии в обзоре ИА REGNUM .

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Ультразвук защитит детей от собак

В Якутии нашли интересный способ защиты детей от бездомных собак. В Мирнинском районе на территории образовательных учреждений намерены установить ультразвуковые отпугиватели, пишет ИА «Блокнот Якутск».

На закупку специальных электронных устройств местные власти готовы потратить 361 тысячу рублей. Стационарный отпугиватель собак производит довольно мощный сигнал на частоте до 40 кГц. Он не слышим и безопасен для человека, но у животных вызывает определенный дискомфорт, заставляющий их держаться от него на расстоянии не менее 10 метров.

В районном управлении образования пояснили, что особой проблемы с бродячими собаками нет, но береженого Бог бережет.

Ищет полиция, ищет милиция: 10-летние девочки вместо школы и дома выбрали торговые центры и подъезды

В Якутске нашлись две 10-летние девочки, пропавшие накануне. Подробности истории, которая всколыхнула всю республику и подняла по тревоге полицейских, публикует РИГ «SakhaPress».

28 сентября в столичную полицию поступило заявление от родителей двух несовершеннолетних девочек, которые днем ушли из дома в школу и не вернулись. На розыск детей был поднят личный состав территориальных отделов полиции Якутска, а также комплексные силы полиции — ППСП, ДПС ГИБДД, ОВО.

Школьницы были найдены в четверг, 29 сентября в торговом комплексе. Выяснилось, что вместо школы девочки решили поехать в магазин игрушек. А после провели ночь в одном из подъездов. Утром подруги вновь отправились гулять по торговому центру. Родителям позвонили неравнодушные граждане и сообщили, что их дети найдены.

Дома Якутии отключают от газа — требуется срочная диагностика

Большая часть домов в Якутске имеет изношенное газовое хозяйство. 482 жилых здания необходимо оперативно продиагностировать. Некоторым требуется полная реконструкция внутридомового газового хозяйства, которое отслужило нормативный срок, об этом сообщает издание «Ясиа.ru».

По оценкам экспертов, 70−75% домового газового оборудования в Якутске изношено. В домах, эксплуатируемых более 30 лет необходимо проведение технической диагностики. Между тем, в Якутии эксплуатируются дома, которые были газифицированы в 1967 году без всякой диагностики.

«Домов с такой «острой проблемой» — 60. Им срочно надо провести техническую диагностику. По этому вопросу мы не раз обращались и обращаемся ко всем УК и ТСЖ, чтобы они в своих ответственных домах провели данную работу. Техническое диагностирование определит потребности в ремонте и остаточный ресурс внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», — отметил главный инженер Управления газораспределительных сетей Станислав Луковцев.

В столице республики газифицированы 1360 многоквартирных домов, в том числе со сроком эксплуатации газового оборудования более 30 лет около 500 домов, а из них техническая диагностика проведена лишь в одном доме. Примерная стоимость технической диагностики 80-квартирного жилого дома составляет 300 тысяч рублей.

АО «Сахатранснефтегаз» в целях безопасности жителей многоквартирных домов вынужден отключить дома, срок эксплуатации газового оборудования которых превысил нормативный срок, от газоснабжения до заключения экспертной организации об исправности и пригодности для дальнейшего использования внутридомового и внутриквартирного газопровода и газоиспользующего оборудования.

Экс-депутат готовится к выходу на свободу, сторонники продолжают доказывать невиновность Максимова

В Якутске на площади Дружбы состоялся пикет в поддержку осужденного в 2014 году за мошенничество на 3 года и 2 месяца лишения свободы экс-депутата Афанасия Максимова. Сторонники продолжают отстаивать позицию, что уголовное дело и решение суда по нему имело политические мотивы. Сам Максимов уже 9 ноября этого года выйдет на свободу, пишет «Якутск.ru».

Уголовное дело было возбуждено в 2010 году сразу по нескольким искам, в том числе по иску бывшего главы республики Вячеслава Штырова. Максимову и его соратникам вменялись нарушения по таким статьям Уголовного кодекса, как 159 УК («Мошенничество»), 160 УК («Присвоение денежных средств»), 201 УК («Злоупотребление полномочиями») и ряду других. Основным предметом исков было хищение государственных средств при строительстве нефтепровода «Талакан — Витим».

Сам Максимов заявлял, что процесс носит политический характер. Он считает себя и своих соратников жертвами незаконных действий со стороны Вячеслава Штырова, экс-президента «АЛРОСА» Сергея Выборнова и экс-президента «Саханефтегаза» Михаила Полякова. Кроме того, по словам Максимова, к делу причастен директор «ЯТЭК» Заирбек Юсупов. По утверждению Максимова, уголовное дело в его отношении было нужно, чтобы завладеть «Якутгазпромом».