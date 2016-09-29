Москва, 29 сентября, 2016, 12:07 — ИА Регнум. В российский бюджет на 2017 год будет заложено 200 млрд рублей бюджетных кредитов для низкообеспеченных регионов с высоким уровнем коммерческого долга. Об этом в интервью ТАСС заявил зампред правительства РФ Дмитрий Козак.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кредиты

По его словам, региональный долг оценивается в 2,3 трлн рублей, 41% из которых — это задолженность регионов перед федеральным бюджетом. В ходе инвентаризации расходных полномочий правительство РФ выявило 33 региона с высоким уровнем долга.

Козак пояснил, что высокий уровень долга обусловлен объективным дефицитом бюджетов. Этим регионам в приоритетном порядке будет оказанадополнительная финансовая помощь в виде бюджетных кредитов для реструктуризации коммерческих долгов.

Бюджетные кредиты на 200 млрд рублей в сочетании с дополнительной помощью из федерального фонда финансовой поддержки регионов позволят стабилизировать уровень коммерческих долгов, считает Козак. Условием для предоставления дотаций и кредитов станут оптимизация расходов, сокращение коммерческого долга и повышение эффективности управления региональными финансами.